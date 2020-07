Choque múltiple en la carretera a Rioverde deja cuantiosos daños materiales

La falta de precaución fue la causa de que se suscitaron un doble accidente en la carretera a Rioverde a la altura del Hotel California, el conductor de un taxi Nissan Tsuru, aparentemente no guardó la distancia de seguridad e impactó contra la parte posterior de un Honda, pero las unidades no se movieron del lugar y poco después el chofer de un Jetta chocó contra el taxi y lo proyectó nuevamente contra el Honda, no hubo lesionados, pero los daños materiales ascienden a varios miles de pesos.



El accidente se registró la noche de ayer, cuando el conductor de un taxi Nissan Tsuru de color verde se desplazaba por la carretera a Rioverde, pero a la altura del Hotel California, aparentemente no guardó la distancia de seguridad y chocó con la parte posterior de un automóvil Honda de color negro.

En el accidente no hubo personas lesionadas, lo que permitió que los participantes llegaran a un convenio, pero sin moverse de la carpeta de rodamiento, lo que propició que poco después el conductor de un Volkswagen Jetta de color negro impactara contra la parte posterior del Nissan Tsuru, proyectándolo contra el Honda.

Peritos de la Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez, se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del doble accidente, así como a dar vialidad.