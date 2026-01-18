logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular

Tres vehículos involucrados en avenida México.

Por Redacción

Enero 18, 2026 06:48 p.m.
A
Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular

Solo daños materiales dejó un choque por alcance registrado la tarde de este domingo en la avenida México y Framboyanes, en la colonia Popular.

De acuerdo con el reporte, un automóvil Mazda que circulaba sobre la avenida México impactó por alcance a un Chevrolet Aveo, el cual fue proyectado contra la parte trasera de una camioneta Acura.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horasPeritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanamunicipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Choque por alcance

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Caen dos hombres por ataque peligroso y con armas de fuego

Conductor evadió la presencia policial al tiempo de realizar disparos contra los agentes policiales

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular
Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular

Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular

SLP

Redacción

Tres vehículos involucrados en avenida México.

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico
VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

SLP

Redacción

Sujetos armados roban joyería en calle Morelos; huyen en motocicletas.

PC aumentó en diciembre operativos de seguridad
PC aumentó en diciembre operativos de seguridad

PC aumentó en diciembre operativos de seguridad

SLP

Rolando Morales

El encargado de despacho de Protección Civil Municipal detalla el aumento de accidentes de tránsito y reportes de pirotecnia atendidos en diciembre.

Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas
Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas

Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas

SLP

Redacción

El percance fue en la zona oriente y generó tráfico lento.