Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular

Solo daños materiales dejó un choque por alcance registrado la tarde de este domingo en la avenida México y Framboyanes, en la colonia Popular.

De acuerdo con el reporte, un automóvil Mazda que circulaba sobre la avenida México impactó por alcance a un Chevrolet Aveo, el cual fue proyectado contra la parte trasera de una camioneta Acura.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas. Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanamunicipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Choque por alcance

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí