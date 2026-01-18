Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular
Tres vehículos involucrados en avenida México.
Solo daños materiales dejó un choque por alcance registrado la tarde de este domingo en la avenida México y Framboyanes, en la colonia Popular.
De acuerdo con el reporte, un automóvil Mazda que circulaba sobre la avenida México impactó por alcance a un Chevrolet Aveo, el cual fue proyectado contra la parte trasera de una camioneta Acura.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas. Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanamunicipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.
