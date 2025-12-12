Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos
Impacto entre camioneta JAC y Nissan Altima moviliza a peritos
Un choque por alcance se registró en la cima del puente de avenida de los Pinos, sobre los carriles centrales de la carretera Rioverde, con dirección al Distribuidor Juárez, el cual dejó únicamente daños materiales.
Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales
El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.
El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas, cuando una camioneta JAC color blanco impactó por alcance a un Nissan Altima color rojo, provocando afectaciones menores a ambas unidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio acudieron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
No se reportaron personas lesionadas.
no te pierdas estas noticias
Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos
Redacción
Impacto entre camioneta JAC y Nissan Altima moviliza a peritos
Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales
Redacción
El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.
Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada
Rubén Pacheco
Las autoridades entregaron las cartas de liberación como parte del programa reinserción social