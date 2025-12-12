logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos

Impacto entre camioneta JAC y Nissan Altima moviliza a peritos

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 06:39 p.m.
A
Percance vial sin lesionados.

Percance vial sin lesionados.

Un choque por alcance se registró en la cima del puente de avenida de los Pinos, sobre los carriles centrales de la carretera Rioverde, con dirección al Distribuidor Juárez, el cual dejó únicamente daños materiales.

LEA TAMBIÉN

Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales

El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:30 horas, cuando una camioneta JAC color blanco impactó por alcance a un Nissan Altima color rojo, provocando afectaciones menores a ambas unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al sitio acudieron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. 

No se reportaron personas lesionadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos
Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos

Choque por alcance en puente de avenida de los Pinos

SLP

Redacción

Impacto entre camioneta JAC y Nissan Altima moviliza a peritos

Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales
Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales

Choque en cruce de Pedro Moreno deja solo daños materiales

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el cruce con General I. Martínez; no hubo lesionados.

Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada
Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada

Suman 716 personas beneficiadas con excarcelación anticipada

SLP

Rubén Pacheco

Las autoridades entregaron las cartas de liberación como parte del programa reinserción social

Video | ¿Qué se sabe del altercado en el Tangamanga I?
Video | ¿Qué se sabe del altercado en el Tangamanga I?

Video | ¿Qué se sabe del "altercado" en el Tangamanga I?

SLP

Rubén Pacheco

La SSPC detalló los hallazgo de las corporaciones tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego