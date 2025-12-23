logo pulso
Cinco detenidos y droga asegurada en operativos en SLP

Se aseguraron más de 60 dosis de presunta droga.

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 12:37 p.m.
Cinco detenidos y droga asegurada en operativos en SLP

Cinco personas fueron detenidas en distintos puntos de San Luis Potosí y municipios del interior del estado durante operativos de seguridad realizados por la Guardia Civil Estatal, a quienes se les aseguraron presuntas dosis de droga.

De acuerdo con información oficial, en la colonia Los Reyitos, en la capital potosina, fueron detenidos Saúl "N", de 30 años, y Karla "N", de 20 años, luego de que se les aseguraran 12 dosis de una sustancia con características de cristal.

En diferentes hechos, mueren 2 motociclistas

Uno ocurrió en la avenida Muñoz y el otro en el Centro de Abastos

En una segunda acción, en el punto conocido como La Manzana, intersección La Curva, en la colonia La Sauceda, municipio de Villa de Zaragoza, se reportó la detención de Juan "N", de 42 años, y Luis "N", de 29 años, a quienes se les aseguraron 40 dosis de cristal, así como un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2017.

En un tercer operativo, elementos estatales detuvieron a Luis "N", de 21 años, en el Barrio San Antonio, municipio de Rayón. Al detenido se le aseguraron cinco bolsas de marihuana y 10 dosis de cristal. La autoridad señaló que el joven se identificó como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones

