Cinco detenidos y droga asegurada en operativos en SLP
Se aseguraron más de 60 dosis de presunta droga.
Cinco personas fueron detenidas en distintos puntos de San Luis Potosí y municipios del interior del estado durante operativos de seguridad realizados por la Guardia Civil Estatal, a quienes se les aseguraron presuntas dosis de droga.
De acuerdo con información oficial, en la colonia Los Reyitos, en la capital potosina, fueron detenidos Saúl "N", de 30 años, y Karla "N", de 20 años, luego de que se les aseguraran 12 dosis de una sustancia con características de cristal.
En diferentes hechos, mueren 2 motociclistas
Uno ocurrió en la avenida Muñoz y el otro en el Centro de Abastos
En una segunda acción, en el punto conocido como La Manzana, intersección La Curva, en la colonia La Sauceda, municipio de Villa de Zaragoza, se reportó la detención de Juan "N", de 42 años, y Luis "N", de 29 años, a quienes se les aseguraron 40 dosis de cristal, así como un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2017.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En un tercer operativo, elementos estatales detuvieron a Luis "N", de 21 años, en el Barrio San Antonio, municipio de Rayón. Al detenido se le aseguraron cinco bolsas de marihuana y 10 dosis de cristal. La autoridad señaló que el joven se identificó como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona.
Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones
no te pierdas estas noticias
Cinco detenidos y droga asegurada en operativos en SLP
Redacción
Se aseguraron más de 60 dosis de presunta droga.
Hallan cuerpo calcinado en baldío de El Palmar
Redacción
El reporte a las autoridades fue cerca de las 10:00 horas de este martes
Motociclistas chocan en Altavista; mujer es trasladada a un hospital
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió en un cruce de alta circulación; el conductor presunto responsable se comprometió a cubrir los gastos