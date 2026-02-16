logo pulso
Clausura Municipio antro en Himalaya

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
Clausura Municipio antro en Himalaya

Luego de una descomundal riña, el antro denominado "Miches Bbys", ubicado en la avenida Cordillera Himalaya de la colonia Lomas, fue clausurado por autoridades municipales para garantizar la seguridad y el orden público.

Según los hechos, la noche del viernes se registró una riña que al parecer inició en el interior del establecimiento y que se trasladó hacia la calle con los consiguientes desmanes de los participantes. Agentes policiales arribaron al lugar pero no se reportaron detenciones de participantes en la reyerta y posteriormente acudió personal de Comercio Municipal con el apoyo de elementos de la policía capitalina a fin de realizar una inspección en el centro nocturno.

De acuerdo a la Dirección de Comercio Municipal, la clausura está sustentada en el Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos, que establece la obligación de los establecimientos de garantizar condiciones de seguridad tanto al interior como en su exterior inmediato, así como prevenir actos que alteren el orden público.

Asimismo, la dependencia indicó que con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, se mantiene una supervisión permanente en antros y bares de la ciudad, verificando que no se permita el ingreso de menores de edad y que se respete el horario autorizado.

