logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Clausuran área de cortadoras en 3M tras accidente laboral

La CEPC reportó que se registró una lesión en la mano de un trabajador

Por Redacción

Marzo 25, 2026 03:35 p.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

En atención a un reporte generado en la línea de emergencias 089 relacionado con un accidente laboral en la empresa 3M, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se apersonó en el lugar, procediendo a la clausura total del área de cortadoras como una medida preventiva.

Se reportó que al interior de la empresa situada en el Eje 130#102 en la Zona industrial se había registrado un accidente donde una persona sufrió una lesión en una de sus manos, por lo que al efectuar la respectiva revisión se detectaron algunas inconsistencias que tendrán que subsanarse de inmediato para evitar futuros accidentes.

La empresa asume el compromiso de presentar programa interno actualizado, opinión técnica, constancias de capacitación de 4 brigadas básicas de emergencia, básica, evacuación, primeros auxilios, uso de manejo de extintor, búsqueda y rescate, análisis de riesgo estructural y eléctrico, bitácora de mantenimiento de equipo de emergencia, de instalación eléctrica, maquinaria, manifiesto de manejo de residuos y manifiesto de material peligroso.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, refrenda su compromiso con la seguridad y el bienestar laboral, por lo que dará atención y seguimiento a reportes de esta índole.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

3M impulsa en SLP talento técnico para la industria del futuro

México tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en manufactura avanzada

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran área de cortadoras en 3M tras accidente laboral
Clausuran área de cortadoras en 3M tras accidente laboral

Clausuran área de cortadoras en 3M tras accidente laboral

SLP

Redacción

La CEPC reportó que se registró una lesión en la mano de un trabajador

Vecino de La Pimienta muere tras accidente en motocicleta
Vecino de La Pimienta muere tras accidente en motocicleta

Vecino de La Pimienta muere tras accidente en motocicleta

SLP

Huasteca Hoy

El empleado de una gasera fue declarado sin vida en el lugar

Con huellas violencia, hallan cadáver en vivienda de El Consuelo
Con huellas violencia, hallan cadáver en vivienda de El Consuelo

Con huellas violencia, hallan cadáver en vivienda de El Consuelo

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Ciudad Valles confirmaron el fallecimiento; la FGE investiga el caso

Liberan Eje Vial tras protesta por caso Miguel Ángel
Liberan Eje Vial tras protesta por caso Miguel Ángel

Liberan Eje Vial tras protesta por caso Miguel Ángel

SLP

Redacción

Manifestación por joven asesinado deja de bloquear la vialidad