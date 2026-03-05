logo pulso
Clausuran rastro clandestino en la colonia Las Pilitas

PCE constató anomalías como sacrificio de animales sin control

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Clausuran rastro clandestino en la colonia Las Pilitas

Un rastro que funcionaba de manera clandestina en la colonia Las Pilitas, fue clausurado por personal de Protección Civil Estatal, que que acudió luego de reportes vecinales donde señalaban las afectaciones de que eran víctimas por las condiciones insalubres del lugar.

Tras recibir el reporte, integrantes de Protección Civil Estatal acudieron a un inmueble ubicado en la calle Leverrier de la colonia Las Pilitas, el cual funcionaba como rastro clandestino.

Durante la inspección, encabezada por el titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, se constataron múltiples irregularidades, entre ellas deficientes condiciones higiénico-sanitarias, sacrificio de animales sin control adecuado, almacenamiento de restos en tinas y tambos, así como sistemas de refrigeración sin mantenimiento, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

Tras documentar las anomalías, se procedió a la colocación de sellos de clausura y se emitieron recomendaciones para subsanar las fallas detectadas, como la instalación de equipo de seguridad, señalética preventiva, extintores y la correcta adecuación de instalaciones eléctricas y de gas.

Con la clausura del rastro clandestino se atendieron quejas vecinales y se invita a la ciudadanía denunciar cualquier situación que les ponga en peligro su integridad física como sanitaria.

