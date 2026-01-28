Colisión en Ciudad Valles deja dos lesionados

CIUDAD VALLES.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente vehicular ocurrido sobre la avenida Vicente C. Salazar.

La tarde de este miércoles, una mujer joven circulaba en un vehículo Nissan Tiida color gris sobre la calle Madero, con dirección de la zona centro hacia la colonia Francisco I. Madero.

Sin embargo, al intentar cruzar la avenida Vicente C. Salazar, que es vía de preferencia, no tomó las precauciones necesarias y chocó contra una camioneta Chevrolet Colorado blanca, doble cabina.

Debido a la colisión, la pick up salió proyectada hacia la banqueta y se estrelló de frente contra un poste de acero. A bordo de esta unidad viajaba una familia completa, pero solo una adulta mayor sufrió lesiones leves.

La conductora del automóvil también se quejaba de dolor en cuello y espalda. Ambas fueron auxiliadas por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo.