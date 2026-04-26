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Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

Por Redacción

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Con armas prohibidas, sorprenden a vándalos

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, a uno de ellos se le aseguró una dosis de enervantes; dichas acciones se realizaron en las colonias Nuevo Foresta y Villas del Sol, mediante recorridos preventivos que buscan inhibir la comisión de ilícitos.

Los agentes municipales transitaban sobre la calle Laurel, en la colonia Nuevo Foresta, donde observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, quien luego de ser entrevistado se identificó como Alex "N" de 35 años, a quien le encontraron un objeto metálico, de características semejantes a un arma de fuego de hechura artesanal, así como una bolsa con hierba seca semejante a la marihuana.

Por otra parte, en la Avenida Libertad, en la colonia Villas del Sol, los policías soledenses detectaron a quien dijo llamarse Hugo "N" de 35 años, quien incurría en faltas administrativas, localizándole un guante metálico conocido como "boxer". A ambos les hicieron saber que serían detenidos por portación de arma prohibida y posesión de enervantes, respectivamente, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

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