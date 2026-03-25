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Con huellas violencia, hallan cadáver en vivienda de El Consuelo

Autoridades de Ciudad Valles confirmaron el fallecimiento; la FGE investiga el caso

Por Huasteca Hoy

Marzo 25, 2026 01:22 p.m.
A
Con huellas violencia, hallan cadáver en vivienda de El Consuelo

Ciudad Valles.- Un enfermero del IMSS fue encontrado sin vida, con huellas de violencia, al interior de su casa en el fraccionamiento El Consuelo.

El occiso llevó en vida el nombre de Gabriel García Balleza y tenía 38 años de edad. Fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en su domicilio, ubicado sobre la calle Consuelo, esquina con Luz María.

Fuentes oficiales informaron que estaba maniatado y tenía al menos un golpe en la cabeza; además, tenía el rostro cubierto con una prenda de vestir o un trapo.

Un familiar directo llegó a buscarlo, pues no respondía llamadas telefónicas, y lo encontró en las condiciones descritas, por lo que de inmediato hizo un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisarlo confirmaron que había fallecido desde horas antes.

Policías de las diferentes corporaciones acordonaron la zona y posteriormente intervino personal de la Fiscalía General del Estado, autoridad que lleva a cabo las investigaciones.

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