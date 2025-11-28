Condenan a 12 años de prisión a agresor sexual en Matlapa

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia de 12 años de prisión contra Macario "N", señalado por el delito de violación agravada en perjuicio de una víctima de identidad reservada en el municipio de Matlapa.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la afectada, los hechos ocurrieron en al menos dos ocasiones durante el año 2023. Tras la investigación, un Juez de Control emitió una orden de aprehensión que fue cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI). Posteriormente, el acusado fue vinculado a proceso.

En la etapa intermedia, el Ministerio Público logró que el caso avanzara a juicio oral. El procedimiento concluyó con un fallo condenatorio y, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial impuso una pena de 12 años de prisión ordinaria, además del pago de reparación del daño y una multa.

El sentenciado permanecerá en el centro penitenciario de la región durante el tiempo establecido, periodo en el que sus derechos civiles y políticos quedarán suspendidos.

