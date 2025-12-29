Condenan a agresor sexual en Ciudad Fernández

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria contra Lorenzo "N"por los delitos de violación equiparada, violencia familiar reiterada y lesiones, cometidos en el municipio de Ciudad Fernández.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso penal se acreditó que el sentenciado agredió física y sexualmente a la víctima en el Barrio San Antonio de las Higueras. Tras la denuncia, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión y lograron su detención en la zona centro del municipio.

En audiencia, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por el personal de la Delegación Tercera, por lo que impuso una pena de 9 años y un mes de prisión, que Lorenzo "N" deberá cumplir en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado al pago de una multa al Estado y a una reparación del daño en favor de la víctima, por los hechos ocurridos en Ciudad Fernández.