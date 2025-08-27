Conductora cae en alcantarilla en Bosques de Oriente

La conductora de una camioneta cayó en una alcantarilla abierta, en la calle de Bosques de San Juan y avenida La Libertad.

Los hechos esta tarde en la colonia Bosques de Oriente, donde la boca de alcantarilla se encontraba abierta y la mujer no pudo evitarla.

Al verla desesperada, persona acudieron a ayudarle a sacar la camioneta.