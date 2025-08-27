logo pulso
Seguridad

Rescatan a 2 víctimas de secuestro virtual

Maleantes aislaron a los jóvenes mientras exigían dinero a sus familiares

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan a 2 víctimas de secuestro virtual

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, a través de la Jefatura de Policía Cibernética, atendió este fin de semana, dos reportes de secuestro virtual que fueron desactivados de manera oportuna.

En el primer caso, tras la denuncia de una persona no localizada y llamadas de extorsión a sus familiares, oficiales de la Policía Cibernética realizaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a la víctima, un joven de 25 años, quien había permanecido oculto por horas en los campos de béisbol en la zona poniente de la ciudad. Luego de su localización, los agentes municipales garantizaron su resguardo hasta entregarlo a sus padres.

El segundo hecho se registró cuando un joven de 21 años, tras realizar una reservación en línea para un hotel, recibió llamadas de supuestos empleados del establecimiento, iniciando así la extorsión. Los delincuentes lo mantuvieron incomunicado, mientras que por otra línea exigían dinero a los familiares.

Gracias a la intervención de la Policía Cibernética, la víctima fue localizada dentro del hotel, evitando el depósito del supuesto rescate.

Ante estos nuevos casos de secuestro virtual, la Policía Cibernética Municipal reitera el llamado a la ciudadanía a no caer en engaños telefónicos y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión al número de atención ciudadana: 444 329 3281

