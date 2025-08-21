Conductora es golpeada por el remolque de un tráiler

CIUDAD VALLES.- Un tráiler que circulaba por la carretera libre Valles–Tampico tuvo una falla y se le zafó el remolque, el cual terminó impactando contra una camioneta propiedad de Sabritas.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el kilómetro 8, a la altura del ejido San Felipe. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio, así como elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información recabada, se trató de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con remolque tipo plataforma vacío, que se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamuín. Presuntamente, debido a una falla mecánica, el remolque se desprendió, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta de caja cerrada de la empresa PepsiCo (Sabritas), conducida por una mujer.

De manera milagrosa, la conductora únicamente resultó con golpes leves, sin requerir traslado a un hospital.

Como ambas unidades contaban con seguro, se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.