logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Fotogalería

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductora es golpeada por el remolque de un tráiler

Los hechos, sobre la carretera Ciudad Valles–Tampico

Por Huasteca Hoy

Agosto 21, 2025 01:52 p.m.
A
Conductora es golpeada por el remolque de un tráiler

CIUDAD VALLES.- Un tráiler que circulaba por la carretera libre Valles–Tampico tuvo una falla y se le zafó el remolque, el cual terminó impactando contra una camioneta propiedad de Sabritas.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el kilómetro 8, a la altura del ejido San Felipe. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar auxilio, así como elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información recabada, se trató de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con remolque tipo plataforma vacío, que se desplazaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamuín. Presuntamente, debido a una falla mecánica, el remolque se desprendió, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta de caja cerrada de la empresa PepsiCo (Sabritas), conducida por una mujer.

De manera milagrosa, la conductora únicamente resultó con golpes leves, sin requerir traslado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como ambas unidades contaban con seguro, se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conductora es golpeada por el remolque de un tráiler
Conductora es golpeada por el remolque de un tráiler

Conductora es golpeada por el remolque de un tráiler

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, sobre la carretera Ciudad Valles–Tampico

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57
Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

SLP

Redacción

Los hechos se registraron cerca de las 08:00 de la mañana

Vinculado a proceso por violación agravada
Vinculado a proceso por violación agravada

Vinculado a proceso por violación agravada

SLP

Redacción

Aseguran moto robada
Aseguran moto robada

Aseguran moto robada

SLP

Redacción