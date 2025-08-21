Aseguran moto robada

Como resultado de la presencia preventiva en diversos cuadrantes de la ciudad, agentes de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo la recuperación de una motocicleta con reporte de robo y en otro hecho, se detectó una unidad con placas sobrepuestas. Los conductores involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

La primera detención se efectuó en la colonia Del Llano, en el cuadrante oriente, cuando al patrullar sobre la avenida Observatorio, los oficiales municipales detectaron la presencia de un hombre a bordo de una motocicleta marca Italika color gris, el cual circulaba sin casco de seguridad, por lo que le marcaron el alto para hacerle la observación.

Al entrevistarse con el conductor, éste mostró una actitud evasiva, por lo que se procedió a la revisión de la unidad ante el Sistema Único de Información, donde se supo que las placas de circulación que portaba la motocicleta le correspondían a otra unidad, por lo que se le indicó del probable delito cometido a quien dijo llamarse Jhon Edier “N” de 32 años.

La segunda detención realizada por agentes adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR), se registró en la avenida Pánfilo Natera en la colonia Sauzalito, donde visualizaron a un hombre guiando una motocicleta marca Bajaj sin utilizar el casco de seguridad, haciendo contacto con el conductor que se identificó como Erik Samuel “N” de 31 años quien no presentó tarjeta de circulación ni licencia.

Fue entonces que los oficiales notaron que el switch de encendido, así como la cerradura del tanque de gasolina se encontraba violentados, por lo que activaron los protocolos correspondientes, solicitando el estatus de la unidad ante la base de datos policial del C4 Municipal donde se informó que contaba con reporte de robo del pasado sábado 9 de agosto del año en curso.