Confirma SGG muerte de policía tras ataque en Ciudad del Maíz

Al momento en que un grupo criminal que atacó y asesinó a un policía del municipio de Ciudad del Maíz, únicamente "iban de paso" por la entidad potosina, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno (SGG).

El pasado sábado, los delincuentes agredieron a balazos la patrulla operada por el oficial Laurencio Flores Aguilar, mientras circulaba sobre el bulevar Ciudad del Maíz-El Naranjo. Logró sobrevivir, pero horas más tarde murió en el hospital.

En entrevista, Torres Sánchez refirió que se identificó que los agresores corresponden a un grupo delictivo proveniente del municipio de Tula, estado de Tamaulipas.

Por lo tanto, aseveró que se trata de una organización delincuencial originaria del estado de Tamaulipas, no con residencia en Ciudad del Maíz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Confío que derivado del acuerdo de colaboración con el gobierno tamaulipeco, próximamente podrán obtenerse resultados favorables, es decir, dar con responsables del asesinato del elemento policiaco.