“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Seguridad

Localizan en Soledad una grúa hurtada

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad localizaron una grúa de plataforma con reporte de robo vigente, el hecho ocurrió en la colonia El Lavadero, durante labores de prevención y vigilancia, las cuales tienen el objetivo de mantener la paz social.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la calle Los Gómez, en la colonia mencionada, cerca del Anillo Periférico Oriente, observaron un vehículo de plataforma con las puertas abiertas, por lo que se acercaron a inspeccionarlo.

Servidores públicos se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la grúa marca Freightliner, modelo 2004, de color negro, contaba con reporte de robo vigente del 12 de septiembre de 2025, en la Zona Industrial de la capital del estado.

