Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central

Los policías penitenciarios están sometidos a una carpeta de investigación, explicó Jesús Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Diciembre 19, 2025 01:35 p.m.
A
Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central

Derivado que recientemente un interno se fugó del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto" (Hospital Central), se inició una carpeta de investigación en contra los dos custodios que lo vigilaban, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que la Persona Privada de la Libertad (PPL) fue trasladada al nosocomio para recibir atención integral, en razón de la enfermedad que presentaba, sin embargo, derivado de un descuido de los oficiales aprovechó para escaparse.

Pese a ello, refirió que luego de la intervención policial el hombre fue localizado en su hogar, lugar donde fue otra vez detenido y luego trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) La Pila.

"Los compañeros (policías  penitenciarios) tienen que responder a ese descuido, y están sometidos a una carpeta de investigación, desafortunadamente", lamentó. 

LEA TAMBIÉN

Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

