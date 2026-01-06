logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cortocircuito causa incendio en vivienda

En inmueble se encontraban dos menores, que resultaron ilesos

Por Redacción

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Cortocircuito causa incendio en vivienda

XILITLA.- Un incendio al interior de un domicilio particular en la colonia Cafetales provocó la movilización de elementos de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes acudieron de manera oportuna para apoyar en el control y sofocamiento del fuego.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando vecinos del sector detectaron que una vivienda comenzaba a incendiarse, por eso de inmediato solicitaron el auxilio a la comandancia municipal, lo que permitió una rápida respuesta de las corporaciones de seguridad.

Al momento del siniestro, dentro del inmueble se encontraban dos menores de edad, quienes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

Los policías bajo el mando del director de la corporación, Salvador Lárraga Vega, realizaron labores de apoyo para controlar la situación, contando además con las facilidades otorgadas por el juez del sector, el Miguel Ángel Barrios, lo que permitió un mejor acceso y coordinación durante la emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras una inspección preliminar, las autoridades determinaron que el incendio fue provocado por un cortocircuito al interior de la vivienda, registrándose únicamente daños materiales.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xilitla destacó la colaboración de los vecinos, quienes apoyaron en las labores iniciales y facilitaron el trabajo de los cuerpos de auxilio, evitando que el fuego se propagara a otros domicilios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prisión preventiva para detenido por narcomenudeo
Prisión preventiva para detenido por narcomenudeo

Prisión preventiva para detenido por narcomenudeo

SLP

Redacción

El juez ordenó prisión preventiva justificada.

Manifestantes bloquean Valentín Amador en Soledad
Manifestantes bloquean Valentín Amador en Soledad

Manifestantes bloquean Valentín Amador en Soledad

SLP

Redacción

Hay operativo vial a la altura de la avenida de Los Pinos

Un muerto y un lesionado deja aparatoso accidente en El Saucito
Un muerto y un lesionado deja aparatoso accidente en El Saucito

Un muerto y un lesionado deja aparatoso accidente en El Saucito

SLP

Redacción

Motociclista de aplicación muere tras chocar contra otra unidad que circulaba en sentido contrario

Apresan a ocho con droga
Apresan a ocho con droga

Apresan a ocho con droga

SLP

Redacción