Dan 26 años de cárcel a sujeto que atacó a mujeres

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Cuarta, obtuvo una sentencia condenatoria de 26 años y 8 meses de prisión ordinaria en contra de Héctor "N", por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Lo anterior por lo suscitado, el 11 de junio de 2024, cuando el ahora sentenciado acudió a un domicilio ubicado en la calle Alicia del fraccionamiento El Carmen 2, en Ciudad Valles, donde se encontraban las víctimas.

Posteriormente, el agresor ingresó al inmueble y atacó con una navaja a dos mujeres, ocasionándoles múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo con la intención de privarlas de la vida. Sin embargo, no logró consumar el delito debido a la intervención oportuna de vecinos del lugar, quienes impidieron que continuara con la agresión.

Tras la denuncia correspondiente, la Fiscalía potosina inició las investigaciones, logró la detención del probable responsable y lo puso a disposición de la autoridad judicial, donde el proceso penal avanzó por las distintas etapas hasta que el Tribunal de enjuiciamiento emitió el fallo condenatorio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá realizar el pago correspondiente por concepto de reparación del daño, así como cubrir una sanción pecuniaria, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.