Dan 65 años de prisión a sujeto por trata de personas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, obtuvo una pena de 65 años, 7 meses y 15 días de prisión en contra de César Alejandro "N", por su responsabilidad en los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, así como trata de personas en la modalidad de trabajo forzado agravado.

Las investigaciones de la FGESLP permitieron establecer que, durante los años 2021 y 2022, el ahora sentenciado tenía bajo su cuidado a la niña de identidad reservada, a quien sometió a condiciones de explotación y control. Mediante amenazas y abuso de poder, obligó a la víctima a realizar recolección de chatarra en las calles para obtener recursos económicos, mismos que eran retirados y utilizados por el propio imputado.

Asimismo, se acreditó que el sentenciado trasladó y puso a disposición a la afectada en un inmueble de la colonia Sauzalito, donde fue utilizada para fines ilícitos de índole sexual por terceras personas, obteniendo el responsable un beneficio económico directo, lo que configuró el delito de trata de personas con fines de explotación.

La Unidad Contra los delitos de Trata de Personas perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, trabajó en el caso, y obtuvo la detención del señalado, a quien condujeron por las diversas etapas del sistema penal, hasta que se dictó el fallo condenatorio.

Posteriormente, César Alejandro "N" fue informado del tiempo que pasará suspendido de sus derechos políticos y civiles en el centro penitenciario, así como de los pagos económicos que deberá realizar como parte de la sanción pecuniaria y reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado reiteró que este tipo de delitos, que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes, son perseguidos con la mayor firmeza, y continuará trabajando para garantizar justicia a las víctimas y sanciones ejemplares a los responsables.