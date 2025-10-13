logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Dan cárcel a mujer detenida con arma en Residencial del Bosque

Por Pulso Online

Octubre 13, 2025 03:09 p.m.
A
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de María "U", por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El expediente señala que, al encontrarse en apoyo de una diligencia de cateo en el fraccionamiento Residencial del Bosque, elementos de la Guardia Civil Estatal observaron a una persona que descendía por las escaleras de uno de los edificios, en portación de un arma de fuego.

Al acercarse para hacer la inspección correspondiente, los elementos de seguridad aseguraron un arma larga abastecida con un cargador con 28 cartuchos útiles al calibre.

La imputada, arma de fuego, cargador y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó y obtuvo del juez de Control, vinculación a proceso y posteriormente, mediante procedimiento abreviado, impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y multa de 100 días, correspondiente a la cantidad de 11 mil 314 pesos.

