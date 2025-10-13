logo pulso
Seguridad

Tráiler vuelca sobre camioneta; un muerto

Por Huasteca Hoy

Octubre 13, 2025 03:26 p.m.
Un accidente vehicular dejó como saldo una persona sin vida, sobre la carretera Valles-Rioverde, a la altura de la conocida curva del Tigre, en el municipio de Rayón.

Fue la noche del domingo, cuando una camioneta Ford blanca con placas de San Luis Potosí, quedó completamente destruida tras ser impactada por un tractocamión de caja seca que transportaba pollo. 

Fuentes oficiales informaron que el chofer de la pesada unidad perdió el control, volcó y la caja cayó sobre la camioneta, aplastándola. Posteriormente el remolque se incendió.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Rio­verde, junto con personal de Protección Civil de Rayón y efectivos de la Guardia Nacional, acudieron para sofocar las llamas y realizar las labores de rescate. 

En el sitio, familiares de la víctima identificaron al fallecido como Benito Saldierna Zárate, de 71 años de edad, originario de la región. 

El tractocamión era marca Kenworth, modelo 2019, y no se identificó al conductor debido a que se retiró del lugar antes de que llegara alguna autoridad.

