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Seguridad

Dan último adiós en Valles a policía caído

Se le hizo una misa de cuerpo presente y le rindieron homenaje en el C4

Por Redacción

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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Dan último adiós en Valles a policía caído

CIUDAD VALLES.-Familiares y amigos dieron el último adiós al joven policía estatal Raúl Eduardo Ortega Gallegos, víctima de una agresión armada ocurrida en Tamazunchale.

El oficial, caído en cumplimiento de su deber, vivía en Ciudad Valles, por lo que su cuerpo fue trasladado a una funeraria local, donde fue velado desde la mañana del viernes.

Este sábado, a las 11 de la mañana, fue llevado al Sagrario Catedral, donde se le realizó una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando (C-4), en el kilómetro 2 del Libramiento Poniente.

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Ahí ya lo esperaban decenas de compañeros, algunos de turno vistiendo el uniforme de la corporación y otros de civil, pues se encontraban fuera de servicio.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Juárez Hernández, encabezó la ceremonia, donde expresó que la muerte de Ortega Gallegos no quedará impune y que continuarán trabajando para brindar seguridad a los potosinos, compromiso que tenía el joven y que cumplió hasta los últimos minutos de su vida.

Luego del pase de lista y el toque de silencio por parte de la banda de guerra de la corporación, Jesús Juárez, junto con el director general de la Guardia Civil Estatal, Rosalío Ramos García, entregaron a la familia la bandera de México, que simboliza la gratitud de la nación por el sacrificio del oficial, quien ofrendó su vida por la seguridad de todos.

Finalmente, el cuerpo de Raúl Eduardo fue llevado a su última morada en el Panteón Municipal de Ciudad Valles.

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