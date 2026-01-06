Dejan en prisión a hombre acusado de narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que Hermenegildo "N" fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple, derivado de las acciones litigadoras del personal de la Delegación Cuarta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado fue asegurado en flagrancia por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el fraccionamiento Lomas Poniente, del municipio de Ciudad Valles, tras localizarle diversas bolsitas que contenían sustancias con características similares a la marihuana, metanfetamina y cocaína.

Luego de su detención, el señalado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, durante la audiencia inicial, se expusieron datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial dictara auto de vinculación a proceso.