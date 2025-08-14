Derrapa motociclista; hay tres heridos

Matehuala.- Mujer que viajaba en una motocicleta con sus dos hijos sufrieron varias lesiones cuando perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro que se le vino encima, por lo que fue auxiliada por elementos de la Cruz Roja que debido a las lesiones sufridas fueron trasladados a un hospital.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Naranjo y Rafael Nájera. La mujer circulaba rumbo a su domicilio en una motocicleta, llevaba a sus dos hijos, pero al momento de pasar por las calles ya mencionadas un perro callejero se le echó encima y la conductora para intentar esquivarlo perdió el control de su vehículo y terminó derrapando, quedando tirada junto con sus dos hijos en el pavimento, testigos pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a la mujer, de 36 años de edad y a los dos menores, uno de 13 años de edad y otro de seis.

Los paramédicos luego de evaluarlos y debido a las lesiones sufridas y que eran menores de edad, los trasladaron a un hospital para que fueran atendidos.

para descartar lesiones que pongan en riesgo su integridad fisca y emocional.

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes tomaron conocimiento de los hechos y apoyar a los lesionados.