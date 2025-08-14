Aprehendido por homicidio en la Col. Real Providencia

En investigaciones por un homicidio ocurrido en la Zona Metropolitana potosina, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) identificó a un probable responsable y le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión.

Los hechos se registraron el 27 de julio de 2025, en el fraccionamiento Real Providencia, donde el señalado se encontraba conviviendo con su primo. Tras sostener una discusión, el probable responsable presuntamente disparó en contra de él.

Desde el día de los hechos, la FGESLP inició las indagatorias correspondientes y dirigió las acciones penales contra Aarón “N”, con las que obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Los agentes encargados del caso tenían conocimiento de que el presunto partícipe ya se encontraba detenido. Por ello, una vez obtenida la orden judicial, se trasladaron al centro penitenciario de la capital potosina y la cumplimentaron.

El imputado será presentado en las próximas horas ante el Juez de control, con quien enfrentará su proceso penal correspondiente.