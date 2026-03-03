Desalojan inmuebles por incendio en bodega de chiles
Los hechos se registraron a las 13:00 horas en avenida de La Paz y Azteca Norte
Esta tarde se registró un incendio en una bodega donde procesan chiles secos en la calle de avenida de La Paz y Azteca Norte, en la colonia Rinconada Azteca.
Los hechos se registraron a las 13:00 horas, momento en el que vecinos tuvieron que desalojar inmuebles con sus mascotas, debido al humo combinado con el fuerte olor y sensación del picante.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), Bomberos y CEPC para combatir el fuego.
Incendio de Cerritos fue provocado
La Conafor está en proceso de cuantificar los daños
