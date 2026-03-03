logo pulso
Desalojan inmuebles por incendio en bodega de chiles

Los hechos se registraron a las 13:00 horas en avenida de La Paz y Azteca Norte

Por Redacción

Marzo 03, 2026 01:48 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/ Pulso

Foto: Teodoro Blanco/ Pulso

Esta tarde se registró un incendio en una bodega donde procesan chiles secos en la calle de avenida de La Paz y Azteca Norte, en la colonia Rinconada Azteca.

Los hechos se registraron a las 13:00 horas, momento en el que vecinos tuvieron que desalojar inmuebles con sus mascotas, debido al humo combinado con el fuerte olor y sensación del picante.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE)Bomberos y CEPC para combatir el fuego.

Incendio de Cerritos fue provocado

La Conafor está en proceso de cuantificar los daños

