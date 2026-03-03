logo pulso
Seguridad

Aprehenden a motociclista por lesiones y daños

El accidente ocurrió en 2024 sobre la carretera Tamazunchale–Álamo; la víctima presentó denuncia

Por Redacción

Marzo 03, 2026 08:12 a.m.
A
Aprehenden a motociclista por lesiones y daños

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos Daniel "N", señalado por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones y daños en las cosas, derivados de un hecho de tránsito ocurrido en el municipio de Tamazunchale.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en 2024 el imputado presuntamente circulaba en una motocicleta sobre la carretera Tamazunchale–Álamo, a la altura de la colonia Zacatipán, cuando se impactó contra otra unidad similar en la que viajaba una persona, quien resultó con afectaciones físicas y patrimoniales.

Tras el accidente, la parte afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, solicitando que se ejercieran acciones legales en contra del señalado.

Una vez integrados y fortalecidos los datos de prueba, personal adscrito a la Delegación Sexta obtuvo de un juez de control el mandamiento judicial. Con base en esa orden, agentes investigadores localizaron y detuvieron al imputado.

Al momento de su aprehensión se le informó el motivo del aseguramiento y sus derechos constitucionales; posteriormente fue trasladado al centro penitenciario de la región, donde permanecerá interno mientras se resuelve su situación jurídica.

