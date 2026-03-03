Aprehenden a motociclista por lesiones y daños

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos Daniel "N", señalado por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones y daños en las cosas, derivados de un hecho de tránsito ocurrido en el municipio de Tamazunchale.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en 2024 el imputado presuntamente circulaba en una motocicleta sobre la carretera Tamazunchale–Álamo, a la altura de la colonia Zacatipán, cuando se impactó contra otra unidad similar en la que viajaba una persona, quien resultó con afectaciones físicas y patrimoniales.

Tras el accidente, la parte afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, solicitando que se ejercieran acciones legales en contra del señalado.

Una vez integrados y fortalecidos los datos de prueba, personal adscrito a la Delegación Sexta obtuvo de un juez de control el mandamiento judicial. Con base en esa orden, agentes investigadores localizaron y detuvieron al imputado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al momento de su aprehensión se le informó el motivo del aseguramiento y sus derechos constitucionales; posteriormente fue trasladado al centro penitenciario de la región, donde permanecerá interno mientras se resuelve su situación jurídica.