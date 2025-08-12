Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo
El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso
Un desprendimiento de tierra ocurrido en la lateral del bulevar Antonio Rocha Cordero, entre la Calzada de Guadalupe y la entrada al fraccionamiento Cerro Azul, dejó daños materiales a un vehículo que circulaba por la zona.
El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso, desde el Periférico hasta la Calzada de Guadalupe, así como en vialidades cercanas a la presa La Cantera.
El área afectada fue acordonada para prevenir nuevos riesgos, en tanto se lleva a cabo una evaluación técnica para determinar la estabilidad del terreno.
