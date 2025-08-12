logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso

Por Redacción

Agosto 12, 2025 08:22 a.m.
A
Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

Un desprendimiento de tierra ocurrido en la lateral del bulevar Antonio Rocha Cordero, entre la Calzada de Guadalupe y la entrada al fraccionamiento Cerro Azul, dejó daños materiales a un vehículo que circulaba por la zona.

El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso, desde el Periférico hasta la Calzada de Guadalupe, así como en vialidades cercanas a la presa La Cantera.

El área afectada fue acordonada para prevenir nuevos riesgos, en tanto se lleva a cabo una evaluación técnica para determinar la estabilidad del terreno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo
Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

Desgaja cerro en Rocha Cordero y causa daños en vehículo

SLP

Redacción

El incidente obligó al cierre de la circulación en cuatro puntos de acceso

Tras persecución detienen a conductor
Tras persecución detienen a conductor

Tras persecución detienen a conductor

SLP

Redacción

El presunto embistió patrullas y vehículos en Xilitla

Ahora nueve viciosos acaban tras las rejas
Ahora nueve viciosos acaban tras las rejas

Ahora nueve viciosos acaban tras las rejas

SLP

Redacción

Taxi se acaba al estrellarse vs. contención
Taxi se acaba al estrellarse vs. contención

Taxi se acaba al estrellarse vs. contención

SLP

Redacción

Circulaba por la carretera a Rioverde, a la altura de la Col. 21 de Marzo