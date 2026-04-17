Despliega SSPC operativo por juego Pumas-Atlético de SL

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó del despliegue de seguridad y vialidad por partido de futbol en estadio Libertad Financiera.

El operativo inició a las 16:00 horas con la Guardia Municipal, Policía Vial y Protección Civil, quienes estarán desplegados estratégicamente.

En materia de vialidad, habrá cierre al paso de vehículos en las calles Malaquita, Circonio, la av. Coral y el bulevar Jacobo Payán Latuff con presencia de agentes de vialidad que estarán regulando el tránsito y orientando a los automovilistas.

La Guardia Municipal mantendrá vigilancia perimetral, antes, durante y después del partido, con la finalidad de garantizar el orden público.

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Para este encuentro, se establecieron mesas de trabajo con instituciones de seguridad de la federación, el estado y el municipio de San Luis Potosí, en coordinación con la directiva del equipo local y la Federación Mexicana de Futbol, para establecer anillos de seguridad y garantizar que el desarrollo del evento se mantenga en el marco del orden público.