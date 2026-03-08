Detectan a farderos en flagrancia

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a un hombre y una mujer en hechos distintos por presunto robo en centros comerciales; dichas acciones se realizaron en la colonia San Francisco de Asís y en la Cabecera Municipal, como parte de las labores de atención inmediata a reportes ciudadanos.

Agentes municipales se presentaron a la tienda Soriana de la Avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco de Asís, donde personal del establecimiento indicó que observaron a un hombre que intentó salir sin pagar mercancía que guardó entre su ropa.

Oficiales municipales se acercaron con el reportado, y después de entrevistarlo se identificó como Miguel "N" de 35 años, a quien le encontraron productos de higiene personal como botellas de champú, los cuales aseguró no poder pagar; al mismo tiempo, la parte afectada manifestó que era su deseo proceder legalmente en su contra.

Por su parte, María "N" de 30 años de edad, fue detectada por oficiales femeninas, quienes se presentaron en la tienda Bodega Aurrerá de la avenida Negrete, en en la Cabecera Municipal, donde personal del establecimiento indicó que la observaron cuando pretendía salir con artículos sin pagar, descubriéndole productos del área de carnicería, pidiendo los afectados proceder legalmente en su contra.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo a comercio, para después seguir el trámite respectivo en la FGE donde quedaron a disposición para que se les defina su situación legal.