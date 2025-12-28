Detenido en la Rivas Guillén con una navaja

Derivado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

Cuando policías soledenses transitaban sobre Bulevar Valle de Los Fantasmas, a la altura de la colonia mencionada, observaron a un individuo que comenzó a correr cuando notaron la presencia de la autoridad.

Oficiales municipales lograron darle alcance al sujeto, y después de varios minutos de diálogo se identificó como Bernabé „N" de 41 años de edad, a quien le descubrieron un objeto punzocortante similar a una navaja.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí