Seguridad

Detenido en la Rivas Guillén con una navaja

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Detenido en la Rivas Guillén con una navaja

Derivado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

Cuando policías soledenses transitaban sobre Bulevar Valle de Los Fantasmas, a la altura de la colonia mencionada, observaron a un individuo que comenzó a correr cuando notaron la presencia de la autoridad.

Oficiales municipales lograron darle alcance al sujeto, y después de varios minutos de diálogo se identificó como Bernabé „N" de 41 años de edad, a quien le descubrieron un objeto punzocortante similar a una navaja.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo
Redacción

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos
Huasteca Hoy

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos
Redacción

Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín
Huasteca Hoy

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario