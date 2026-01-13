logo pulso
Seguridad

Detenido por manejar a exceso de velocidad en motocicleta robada

Por Redacción

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
Detenido por manejar a exceso de velocidad en motocicleta robada

Derivado de la presencia desplegada de forma permanente en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez localizaron una motocicleta con reporte de robo vigente, y detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, esto en las colonias Primero de Mayo y Villas de Cactus.

En patrullajes sobre la calle 10 de Abril, en la colonia Primero de Mayo, oficiales municipales ubicaron un vehículo en aparente estado de abandono y con huellas de desvalijamiento, por lo que se acercaron a inspeccionar, y al mismo tiempo consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que la motocicleta marca Italika modelo 2021 de color negro, contaba con reporte de robo vigente del 10 de abril de 2023.

Por otra parte, en la calle Cuenca de Terranova, en la colonia Villas de Cactus, policías soledenses detectaron a un individuo que manejaba a exceso de velocidad y de forma temeraria, por lo que le dieron alcance a quien dijo llamarse Néstor "N" de 20 años, a quien le aseguraron la motocicleta de color negro y rojo.

