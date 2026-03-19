logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.

Por Redacción

Marzo 19, 2026 02:03 p.m.
A
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que, como parte de sus labores de seguridad en municipios de San Luis Potosí, fueron detenidas 32 personas por su probable participación en distintos delitos.

Durante las acciones, se aseguraron diversas cantidades de droga —entre marihuana, "cristal", cocaína y "crack"—, así como objetos "ponchallantas", lo que derivó en la detención de 21 personas por presuntos delitos contra la salud.

Además, se reportó la detención de cuatro personas por violencia familiar, dos por delitos contra la seguridad de tránsito, dos por portación de armas prohibidas y un hombre por conducir un vehículo con reporte de robo. También se aseguraron tres unidades con reporte de robo, una de ellas tras labores de la División Caminos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

SLP

Redacción

Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.

Conductora choca frente a cervecería en Ciudad Valles
Conductora choca frente a cervecería en Ciudad Valles

Conductora choca frente a cervecería en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Resultó con golpes leves y rechazó ser trasladada al hospital tras el accidente

Se estrella motociclista en patrulla sobre avenida Salk
Se estrella motociclista en patrulla sobre avenida Salk

Se estrella motociclista en patrulla sobre avenida Salk

SLP

Redacción

Se informó que el joven resultó con una lesión en la pierna.

Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa
Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa

Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa

SLP

Pulso Online

De enero a lo que va de marzo, la SSPC también aseguró armas y drogas