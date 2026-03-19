Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó que, como parte de sus labores de seguridad en municipios de San Luis Potosí, fueron detenidas 32 personas por su probable participación en distintos delitos.

Durante las acciones, se aseguraron diversas cantidades de droga —entre marihuana, "cristal", cocaína y "crack"—, así como objetos "ponchallantas", lo que derivó en la detención de 21 personas por presuntos delitos contra la salud.

Además, se reportó la detención de cuatro personas por violencia familiar, dos por delitos contra la seguridad de tránsito, dos por portación de armas prohibidas y un hombre por conducir un vehículo con reporte de robo. También se aseguraron tres unidades con reporte de robo, una de ellas tras labores de la División Caminos.