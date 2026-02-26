logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

Aseguran armas, droga, vehículos robados y equipo táctico

Por Redacción

Febrero 26, 2026 11:49 a.m.
A
Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó la detención de 41 personas por su probable participación en distintos hechos delictivos, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad implementada en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las conductas señaladas se encuentran posesión de droga, violencia familiar, daños, amenazas, robo, portación de arma prohibida, robo equiparado, delitos contra la seguridad y tránsito, así como conducción de vehículos con reporte de robo. También se informó la detención de una mujer por presunta explotación infantil.

En los operativos se aseguraron nueve vehículos con reporte de robo vigente. Además, fueron decomisadas 109 dosis de "cristal", 493 gramos de marihuana, dos dosis de cocaína, cuatro armas largas, tres armas cortas, 408 cartuchos útiles, 22 cargadores, ocho placas balísticas, dos chalecos tácticos, cinco radios de comunicación y 20 artefactos conocidos como "poncha llantas".

La corporación estatal señaló que estas acciones forman parte de las labores permanentes de prevención y combate al delito en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal
Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga, vehículos robados y equipo táctico

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila
Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

Atienden incendio en carretera 57, frente a La Pila

SLP

Redacción

Genera una enorme columna de humo visible desde la capital

Hallan arsenal y drogas en El Naranjo
Hallan arsenal y drogas en El Naranjo

Hallan arsenal y drogas en El Naranjo

SLP

Redacción

La GCE continuó recorridos por la zona, pero no pudieron localizar a los delincuentes

Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk
Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

Estrellan vehículo de seguridad privada en poste de Salk

SLP

Redacción

Únicamente se reportaron daños materiales al sur de la capital