Detienen a 41 personas en operativos de la Guardia Civil Estatal

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó la detención de 41 personas por su probable participación en distintos hechos delictivos, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad implementada en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las conductas señaladas se encuentran posesión de droga, violencia familiar, daños, amenazas, robo, portación de arma prohibida, robo equiparado, delitos contra la seguridad y tránsito, así como conducción de vehículos con reporte de robo. También se informó la detención de una mujer por presunta explotación infantil.

En los operativos se aseguraron nueve vehículos con reporte de robo vigente. Además, fueron decomisadas 109 dosis de "cristal", 493 gramos de marihuana, dos dosis de cocaína, cuatro armas largas, tres armas cortas, 408 cartuchos útiles, 22 cargadores, ocho placas balísticas, dos chalecos tácticos, cinco radios de comunicación y 20 artefactos conocidos como "poncha llantas".

La corporación estatal señaló que estas acciones forman parte de las labores permanentes de prevención y combate al delito en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí