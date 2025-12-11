logo pulso
Seguridad

Detienen a dos con vehículo robado

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres, uno por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, y otro por portación de arma prohibida. Los hechos ocurrieron de forma aislada en la Cabecera Municipal y la colonia Industrial Mexicana, como resultado de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

El primer arresto se realizó en la calle Magdaleno Cedillo, en Cabecera Municipal, donde agentes municipales notaron que un individuo circulaba en una motocicleta cometiendo faltas al Reglamento de Seguridad Vial. Después de darle alcance e indicarle la debida sanción, el sujeto fue entrevistado y se identificó como Édgar „N" de 24 años.

El hombre mostró una actitud evasiva, los policías soledenses se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron el estatus legal del individuo y la moto en Plataforma México, arrojando que el vehículo marca Italika DM200, modelo 2024 de color verde y negro, contaba con reporte de robo vigente del 16 de noviembre de 2025.

Más tarde, en carriles laterales de Carretera a Matehuala, a la altura de la colonia Industrial Mexicana, oficiales municipales notaron que un sujeto comenzó a correr cuando notó su presencia, luego de darle alcance dijo llamarse Antonio „N" de 37 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a una navaja.

A los dos les informaron que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, y por portación de arma prohibida, respectivamente, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el trámite respectivo.

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque
SLP

Pulso Online

Las actividades en el parque Tangamanga I en este momento se llevan a cabo sin ninguna otra novedad

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación
SLP

Pulso Online

Agentes de la Guardia Municipal logran sacar con vida a dos personas de avanzada edad en situación de emergencia.

Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol
SLP

Redacción

Un hombre fue detenido al no acreditar la procedencia del hidrocarburo

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán
SLP

Redacción