Detienen a dos con vehículo robado

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres, uno por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, y otro por portación de arma prohibida. Los hechos ocurrieron de forma aislada en la Cabecera Municipal y la colonia Industrial Mexicana, como resultado de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

El primer arresto se realizó en la calle Magdaleno Cedillo, en Cabecera Municipal, donde agentes municipales notaron que un individuo circulaba en una motocicleta cometiendo faltas al Reglamento de Seguridad Vial. Después de darle alcance e indicarle la debida sanción, el sujeto fue entrevistado y se identificó como Édgar „N" de 24 años.

El hombre mostró una actitud evasiva, los policías soledenses se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron el estatus legal del individuo y la moto en Plataforma México, arrojando que el vehículo marca Italika DM200, modelo 2024 de color verde y negro, contaba con reporte de robo vigente del 16 de noviembre de 2025.

Más tarde, en carriles laterales de Carretera a Matehuala, a la altura de la colonia Industrial Mexicana, oficiales municipales notaron que un sujeto comenzó a correr cuando notó su presencia, luego de darle alcance dijo llamarse Antonio „N" de 37 años, a quien le encontraron un objeto punzocortante similar a una navaja.

A los dos les informaron que serían detenidos por tripular un vehículo con reporte de robo vigente, y por portación de arma prohibida, respectivamente, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el trámite respectivo.