Detienen a dos presuntos ladrones de autos en Villa de Pozos

Agentes de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a dos hombres señalados por su presunta participación en robos de vehículo en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La detención ocurrió sobre la avenida Santa Rita, en Ciudad Satélite (Villa de Pozos), donde los oficiales interceptaron una camioneta Chevrolet color negro con reporte de robo, en la que se transportaba una motocicleta Bajaj, también robada.

Los detenidos fueron identificados como Isaías "N", de 25 años, con antecedentes por robo de vehículo, y José "N", de 42, con historial por delitos contra la salud y patrimoniales. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para reforzar la seguridad en los 59 municipios de la entidad.

