logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Tres presuntos narcotraficantes, que al parecer están vinculados a un grupo criminal, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que implementaron un operativo en el municipio de Ciudad Fernández para el combate dela venta y consumo de drogas.

Según los hechos, fue la tarde del viernes cuando los agentes policiales patrullaban calles del Barrio Primero El Refugio, en donde detectaron a dos individuos que actuaban en forma sospechosa y que al verlos intentaron ponerse fuera de su alcance.

No obstante, los agentes policiales pudieron abordarlos y dijeron llamarse Iván “N” de 30 años de edad y Noé “N” de 22 años, a los que se les realizó una revisión de rutina encontrándoles en su poder 14 dosis de marihuana y 20 de “cristal”, que al parecer andaban vendiendo en la zona.

A los sujetos se les vincula en actividades ilícitas en el municipio de Ciudad Fernández y aparentemente trabajan para un grupo delictivo, siendo detenidos por los agentes policiales y luego de que se les leyeron sus derechos se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock

SLP

Redacción

Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández
Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

SLP

Redacción

Hampones usaban taxi para transportar cristal
Hampones usaban taxi para transportar cristal

Hampones usaban taxi para transportar cristal

SLP

Redacción

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen
Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

SLP

Redacción