Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Tres presuntos narcotraficantes, que al parecer están vinculados a un grupo criminal, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que implementaron un operativo en el municipio de Ciudad Fernández para el combate dela venta y consumo de drogas.

Según los hechos, fue la tarde del viernes cuando los agentes policiales patrullaban calles del Barrio Primero El Refugio, en donde detectaron a dos individuos que actuaban en forma sospechosa y que al verlos intentaron ponerse fuera de su alcance.

No obstante, los agentes policiales pudieron abordarlos y dijeron llamarse Iván “N” de 30 años de edad y Noé “N” de 22 años, a los que se les realizó una revisión de rutina encontrándoles en su poder 14 dosis de marihuana y 20 de “cristal”, que al parecer andaban vendiendo en la zona.

A los sujetos se les vincula en actividades ilícitas en el municipio de Ciudad Fernández y aparentemente trabajan para un grupo delictivo, siendo detenidos por los agentes policiales y luego de que se les leyeron sus derechos se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

