Atrapan a supuestos “narcos” en Ciudad Fernández
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Tres presuntos narcotraficantes, que al parecer están vinculados a un grupo criminal, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que implementaron un operativo en el municipio de Ciudad Fernández para el combate dela venta y consumo de drogas.
Según los hechos, fue la tarde del viernes cuando los agentes policiales patrullaban calles del Barrio Primero El Refugio, en donde detectaron a dos individuos que actuaban en forma sospechosa y que al verlos intentaron ponerse fuera de su alcance.
No obstante, los agentes policiales pudieron abordarlos y dijeron llamarse Iván “N” de 30 años de edad y Noé “N” de 22 años, a los que se les realizó una revisión de rutina encontrándoles en su poder 14 dosis de marihuana y 20 de “cristal”, que al parecer andaban vendiendo en la zona.
A los sujetos se les vincula en actividades ilícitas en el municipio de Ciudad Fernández y aparentemente trabajan para un grupo delictivo, siendo detenidos por los agentes policiales y luego de que se les leyeron sus derechos se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cuatro muertos, en volcadura de banda de rock
Redacción
Se desplazaban en camioneta por la carretera a Matehuala, a la altura del km 149