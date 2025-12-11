Detienen a ebrios conductores en el parque Tangamanga
La Guardia Civil Estatal informa que, derivado de un reporte emitido por personal de Guardaparques, se llevó a cabo la detención de dos personas que ingresaron por minutos y circularon en un vehículo dentro del Parque Tangamanga I presuntamente en estado de ebriedad realizándolo de manera temeraria y poniendo en riesgo su vida y las de los paseantes.
El hecho ocurrió cuando los guardaparques detectaron el ingreso y la conducción irregular de un automóvil al interior del área recreativa, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de la Guardia Civil Estatal, al momento de la intervención, los tripulantes del vehículo perdieron el control e impactaron la unidad, generando únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.
