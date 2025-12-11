logo pulso
Seguridad

Detienen a ebrios conductores en el parque Tangamanga

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a ebrios conductores en el parque Tangamanga

La Guardia Civil Estatal informa que, derivado de un reporte emitido por personal de Guardaparques, se llevó a cabo la detención de dos personas que ingresaron por minutos y circularon en un vehículo dentro del Parque Tangamanga I presuntamente en estado de ebriedad realizándolo de manera temeraria y poniendo en riesgo su vida y las de los paseantes.

El hecho ocurrió cuando los guardaparques detectaron el ingreso y  la conducción irregular de un automóvil al interior del área recreativa, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de la Guardia Civil Estatal, al momento de la intervención, los tripulantes del vehículo perdieron el control e impactaron la unidad, generando únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque
Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque

SLP

Pulso Online

Las actividades en el parque Tangamanga I en este momento se llevan a cabo sin ninguna otra novedad

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación
Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

SLP

Pulso Online

Agentes de la Guardia Municipal logran sacar con vida a dos personas de avanzada edad en situación de emergencia.

Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol
Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol

Aseguran 70 mil litros en operativo contra "huachicol"

SLP

Redacción

Un hombre fue detenido al no acreditar la procedencia del hidrocarburo

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán
Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

SLP

Redacción