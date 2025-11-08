Detienen a mujer por robo de ropa deportiva en el Centro de SLP

Elementos de la Guardia Municipal detuvieron a una mujer señalada por el presunto delito de robo en una tienda deportiva ubicada en la Zona Centro de la capital potosina.

De acuerdo con el reporte, la mujer sustrajo tres playeras deportivas con un valor total de 2 mil 100 pesos. Al ser descubierta por el personal del establecimiento, la implicada salió del lugar y arrojó las prendas a un bote de basura en un intento por evadir la responsabilidad.

Tras el señalamiento directo de la parte afectada, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí