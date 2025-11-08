logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Seguridad

Detienen a mujer por robo de ropa deportiva en el Centro de SLP

La implicada intentó deshacerse de tres playeras valuadas en más de 2 mil pesos antes de ser entregada a la FGE.

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 12:34 p.m.
A
Detienen a mujer por robo de ropa deportiva en el Centro de SLP

Elementos de la Guardia Municipal detuvieron a una mujer señalada por el presunto delito de robo en una tienda deportiva ubicada en la Zona Centro de la capital potosina.

De acuerdo con el reporte, la mujer sustrajo tres playeras deportivas con un valor total de 2 mil 100 pesos. Al ser descubierta por el personal del establecimiento, la implicada salió del lugar y arrojó las prendas a un bote de basura en un intento por evadir la responsabilidad.

Tras el señalamiento directo de la parte afectada, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación legal.

