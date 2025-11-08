Mujer, arrestada al robar playeras de una tienda

Oficiales de la Policía Municipal realizaron detuvieron a una mujer que robó playeras deportivas en una tienda de la calle Alcalde, en el centro de la ciudad, motivo por el que fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al reporte, la mujer ingresó a una tienda de deportes ubicada en la calle de Alcalde en el Centro Histórico, donde tomó tres playeras y salió corriendo al ser descubierta por el propietario.

Enseguida le dio seguimiento y fue en la avenida Damián Carmona, donde solicitó apoyo a los agentes de la Policía Municipal que patrullaban el sector, quienes detuvieron a la mujer.

La parte afectada manifestó que la mujer sustrajo tres playeras deportivas, con un valor total de 2 mil 100 pesos, y al verse descubierta salió de la tienda arrojando las prendas a un bote d e basura, por tal motivo solicitó proceder con la detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante el señalamiento, se informó a la implicada de nombre Verónica “N” de 29 años, del procedimiento legal, siendo canalizada a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.