Detienen a policías municipales de Matehuala por secuestro de migrantes

Los cuatro policías municipales camelenses que en 2021 se dedicaban en 2021 a secuestrar migrantes para entregarlos al crimen organizado, se mantienen en prisión, informó Raúl Ortega Rodríguez, presidente municipal de Matehuala.

Mediante el testimonio de 13 migrantes salvadoreños, una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), describió como cuatro policías municipales de Matehuala se dedicaban en 2021 a detener personas en condición de migración y entregarlas a "personas armadas", a fin de extorsionar a sus familias.

Por ello, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No. 14/2023 a Franco Alejandro Coronado Guerra, entonces presidente municipal de Matehuala, a partir del secuestro de las personas el 20 de mayo del 2021.

Ortega Rodríguez exteriorizó que, en la actualidad, los oficiales inmiscuidos en los crímenes contra los extranjeros están procesados, así como privados de la libertad en el penal estatal de La Pila y otras cárceles.

Afirmó que posterior a los hechos denunciados, el gobierno municipal continúa en darle cumplimiento a todos los puntos recomendatorios de la CEDH, a fin de evitar que se vuelvan a repetir.