Recuperan 5 vehículos con reporte de robo

A través de dispositivos preventivos, agentes de la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, pudieron recuperar durante las últimas 24 horas un total de cinco vehículos con reporte de robo, hay un detenido que tripulaba una motocicleta bajo esa circunstancia.

Se trata de Brayan N. de 20 años de edad que fue sorprendido a bordo de una unidad motorizada marca Vento, modelo 2024, en color gris, que al ser consultada arrojó reporte de robo sin violencia el día 30 de septiembre del 2024 en Barrio San Juan de Guadalupe.

Por otro lado, los agentes estatales recuperaron en el fraccionamiento Bugambilias, en Soledad, un automóvil Nissan March en color blanco, modelo 2019, que tenía reporte de robo en la colonia Hogares Ferrocarrileros 2ª. Sección.

Por parte de la División Caminos se localizó mediante recorridos de sobrevigilancia en la carretera 57 San Luis Querétaro, en Santa María del Río, un tractocamión marca Freightliner, modelo 2018 en color blanco, que tenía reporte de de robo del nueve de octubre en la Delegación de La Pila.

De igual forma se recuperó una caja seca marca Hyundai en color naranja, modelo 2013, en rondines sobre la carretera a México, también a la altura de Santa María del Río, la cual tenía reporte de robo del ocho de octubre de este año en la comunidad de El Leoncito, Villa Hidalgo.

Por último en la Zona Industrial se ubicó una caja refrigerada marca Wabash modelo 2015, con reporte de robo del 9 de octubre de este año en la Delegación La Pila.

Los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean entregados a sus legítimos propietarios y que se continúe con las investigaciones.