Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en la región Huasteca a un hombre señalado por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas prohibidas, obstrucción de la seguridad pública y posesión de droga.

El detenido fue identificado como Ezequiel "N", de 28 años. De acuerdo con el informe policial, tras marcarle el alto y realizarle una inspección preventiva, los agentes le aseguraron 13 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", dos bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como un teléfono celular.

Según el reporte, el ahora detenido habría manifestado que presuntamente realizaba labores de vigilancia para un grupo generador de incidencia delictiva en la zona, y que los artefactos metálicos eran utilizados para entorpecer el desplazamiento de unidades policiales.

Acciones complementarias y seguimiento oficial

En acciones complementarias en el municipio de Tamasopo, los agentes también aseguraron dos cámaras de videovigilancia que, de acuerdo con la autoridad, presuntamente eran utilizadas para monitorear y reportar movimientos de corporaciones policiales.

El detenido, junto con los objetos asegurados y el equipo de videovigilancia, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación legal. La Secretaría de Seguridad informó que los operativos en la región Huasteca continuarán como parte de las acciones contra estructuras delictivas.

