logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a sujeto con droga y arma de fuego

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto con droga y arma de fuego

En el marco de las acciones permanentes de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia, la Guardia Civil Estatal logró la detención de una persona por la posesión de droga y portación de arma de fuego.

Los acontecimientos se registraron sobre la Carretera Estatal 62 San Tiburcio-Cedral, en la comunidad Zaragoza, perteneciente al municipio de Vanegas, San Luis Potosí, donde elementos estatales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia.

Derivado de estas acciones, se logró la detención de Fidel "N", de 46 años, a quien se le aseguró una bolsa con hierba seca con características propias de la marihuana. Asimismo, al continuar con la revisión del vehículo en el que se desplazaba, una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2001 sin reporte negativo, se localizó y aseguró un arma de fuego tipo escuadra, calibre 32 milímetros, un cargador y siete cartuchos útiles del mismo calibre.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso con la seguridad, el orden y la legalidad, destacando la actuación profesional de sus elementos, quienes continúan trabajando de manera constante para preservar la paz y tranquilidad de las y los potosinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida
Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

SLP

Redacción

Dos niños y un bebé fueron rescatados por la Guardia Civil Estatal en Jardines del Sur.

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles
Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta
Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

SLP

Redacción

El siniestro ocurrió de madrugada; presumiblemente una mujer de 90 años fue hospitalizada

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57
Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

SLP

Redacción