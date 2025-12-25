Detienen a sujeto con droga y arma de fuego

En el marco de las acciones permanentes de prevención, vigilancia y combate a la delincuencia, la Guardia Civil Estatal logró la detención de una persona por la posesión de droga y portación de arma de fuego.

Los acontecimientos se registraron sobre la Carretera Estatal 62 San Tiburcio-Cedral, en la comunidad Zaragoza, perteneciente al municipio de Vanegas, San Luis Potosí, donde elementos estatales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia.

Derivado de estas acciones, se logró la detención de Fidel "N", de 46 años, a quien se le aseguró una bolsa con hierba seca con características propias de la marihuana. Asimismo, al continuar con la revisión del vehículo en el que se desplazaba, una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2001 sin reporte negativo, se localizó y aseguró un arma de fuego tipo escuadra, calibre 32 milímetros, un cargador y siete cartuchos útiles del mismo calibre.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso con la seguridad, el orden y la legalidad, destacando la actuación profesional de sus elementos, quienes continúan trabajando de manera constante para preservar la paz y tranquilidad de las y los potosinos.

