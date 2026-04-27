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Detienen a sujeto que andaba echando bala

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a sujeto que andaba echando bala

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida. El arresto se llevó a cabo en la colonia San Francisco de Asís, en una atención inmediata que se brindó a un reporte ciudadano.

Los agentes municipales se presentaron en la calle Mizpa, en la colonia mencionada, donde se informó que se escuchaban detonaciones de arma de fuego.

En el lugar fue ubicado un individuo que alteraba el orden, y después de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 44 años, a quien se le encontró un arma de fuego calibre .38, abastecida con cinco cartuchos útiles.

Al sujeto se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirá el debido proceso.

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