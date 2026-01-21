logo pulso
VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Seguridad

Detienen a tres sujetos con vehículos robados

En total se recuperaron cinco unidades en distintos municipios de la entidad

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a tres sujetos con vehículos robados

Tres sujetos que manejaban vehículos con reporte de robo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en operativos realizados en distintos municipios de la entidad, logrando incautar un total de cinco unidades.

En el municipio de Soledad, los elementos de la GCE detuvieron a Enrique "N" de 61 años, luego de detectarlo cuando pasó por el retén policial que la corporación mantiene en forma permanente en la carretera a Matehuala, por la gasolinera El Avión.

En el mismo lugar fue detenido Raudel "N" de 31 años, a bordo de una camioneta Toyota, sin placas, robada del estado de Guanajuato. 

Por otra parte, en el municipio de Villa de Arriaga, Giovanni "N" de 18 años, fue asegurado con una motocicleta marca Itálika color rojo, que tenía reporte de robo en la colonia Alpes, de la capital potosina. 

Por último, dos unidades fueron aseguradas, la primera en el Barrio de Tlaxcala, se trata de una motocicleta marca Itálika modelo 2025, sin placa, así como un tractocamión modelo 2016, color rojo, localizado en el municipio de Matehuala. 

Con mayor presencia en áreas estratégicas de las cuatro regiones del estado, la GCE fortalece la seguridad por medio de labores preventivas y disuasivas, lo que permite mejorar la seguridad social. 

