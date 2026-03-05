logo pulso
Detienen a una mujer por presunto maltrato infantil

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a una mujer por presunto maltrato infantil

Derivado de la respuesta inmediata a un reporte ciudadano, mediante acciones coordinadas entre la Dirección de Fuerzas Municipales y la Unidad Especializada de Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI), fueron resguardados dos menores de 4 y 2 años de edad, y detuvieron a una mujer por presunto maltrato infantil.

Agentes de UAVI y Fuerzas Municipales, se presentaron en un domicilio en la calle Palma de la Cruz, en la colonia Valle de la Palma, donde una persona les indicó que dos menores se encontraban solos y en posible situación de riesgo; agregó que su madre constantemente los deja solos y los violenta de distintas formas.

En el lugar, oficiales municipales observaron a los infantes, quienes mostraban aparentes signos de violencia, por lo que de inmediato procedieron con el debido protocolo de actuación para su protección y resguardo, además de brindarles atención integral y vincularlos ante las instancias correspondientes.

En el lugar se presentó una mujer, quien aseguró ser la madre de los niños, y luego de ser entrevistada se identificó como Heidi „N" de 24 años, a quien le dieron a conocer que sería detenida por presunto maltrato infantil.

Los menores fueron trasladados a la comandancia central de la corporación, donde se les brindó atención médica, además de dar parte a las autoridades correspondientes, mientras que la arrestada fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

